女星韓瑜是八點檔的女神代表，總是頂著招牌長髮、長瀏海的韓瑜，近日則難得改變髮型，韓瑜就在網上曬短瀏海新照，並寫下：「換一下感覺」，而韓瑜的新髮型也讓她整個人看起來相當俏麗。

41歲韓瑜總是頂著一頭長髮，不過在她日前曬出的近照中，大玩自拍的韓瑜則悄悄剪了短瀏海，長度剛好落在眉毛上，更加襯托出韓瑜的精緻五官和一張V字形瓜子臉，雖然韓瑜頂著淡妝，但仍藏不住女神的神級美貌，而韓瑜也在文中寫下：「換一下感覺」，看起來相當滿意新髮型。

韓瑜曬短瀏海新髮型。（圖／取材自韓瑜Instagram）

頂著短瀏海的韓瑜看起來回春不少，完全看不出她已年過40，其實保養有術的韓瑜，日前才在網上PO出與戲中兒子李家慶的劇照，兩人坐在公園的星星造型椅子，照片中，陽光灑落在草皮上，韓瑜手托著下巴笑看兒子，李家慶則俏皮擺合掌的姿勢，儘管韓瑜在戲中升級演媽媽，不過她和李家慶看起來就像是熱戀中的情侶，顏值凍齡的韓瑜看不出大李家慶整整11歲。

韓瑜PO的劇照散發滿滿的粉紅泡泡，不過也讓韓瑜直呼：「呃...我們在戲裡是母子，不是情侶...」，但唯美畫面也吸引吳婉君留言：「你真是美到不像話」，黃瑄則直呼：「賞心悅目」，而劇中兒子李家慶大讚：「媽咪太太太美了」，他事後也發文直呼：「子翔與他上輩子的情人 太有愛了」。

(中時新聞網)