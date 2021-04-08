日本連鎖餐廳品牌「Royal Host 樂雅樂」餐廳」菜單今（4/8)日起「換季」，春季菜單以台灣美食之都「台南府城美食」為主，標榜由主廚演繹「一桌子在地手路好料」，並以國產魚結合日式烹調手法，巧妙蹦出令人為之一亮的台日新滋味。另並有「春嬌午茶甜品」，喚起食客兒時記憶。

此外，歡慶入台30週年，樂雅樂並特別與近60年歷史的台南「合成帆布行」合作推出「限量紀念款帆布袋(價值590元)」，於05月01起展開滿額贈活動，邀請媽咪來樂雅樂度過美好的母親節。

樂雅樂並舉辦「送你吃青森蘋果蛋糕」抽獎活動，4月9日起至4月30日止，只要加入樂雅樂LINE好友，即可參加抽獎，有機會抽到「青森蘋果年輪蛋糕」，現場抽現場送，於05/07前完成領取。

樂雅樂餐廳春季新菜，嚴選台南品牌「台江漁人」的草本牛奶魚，推出「甘樹子牛奶魚義大利麵」，以低脂、零負擔為特色的牛奶魚，油脂豐富，經過醬燒燉煮，肉質更鮮甜細緻。義大利麵結合多種野菇與爽脆蘆筍，加入香濃甘樹子醬拌炒，麵條飽滿吸附著醬汁，充分入味。

樂雅樂去年秋季推出龍虎斑魚料理，細嫩魚肉深深擄獲老饕的心，今年春天推出進化版的「香煎龍虎斑櫻花蝦腐乳拌飯」，香煎龍虎斑魚佐季節時蔬，櫻花蝦與五色配料，蛋絲、紅蘿蔔、小黃瓜等食材，淋上樂雅樂主廚特製腐乳醬，宛如春季花園般繽紛鮮豔的熱鍋拌飯，值得一提的是「腐乳醬」使用非基改的黃豆，依循古法釀製而成的甜酒豆腐乳，為整體增添台式正宗風味。

喜愛台菜的老饕對「魚香醬」肯定不陌生，之所以稱「魚香醬」並不是因為有加入魚，而是因為帶有魚香，能夠去腥添香。「Royal Host 樂雅樂餐廳」看準這台灣特有的淋醬，搭配招牌杏力飯，完美呈現台灣風味的「魚香酥炸海鮮杏力飯」，如此獨特的「魚香醬」是以甘醇醬油、辣豆瓣作為基底，使用黃金比例2:8的台灣豬絞肉，加入添增香味的米酒與蔥薑蒜末，最後淋在滑嫩杏力蛋上，搭配酥炸海鮮、甜藷與鮮蔬，豐富層次口感，大快朵頤。

顛覆你的想像！人人皆喜愛的酥炸薯條，除了沾蕃茄醬外，還有更美味的新吃法，包準你愛不釋手！「魚香薯條」酥炸金黃薯條沾上酸酸甜甜的魚香醬，不僅解油膩，更讓人食慾大開，一口接一口停不下來，超台味的炸物創新組合。

櫻花綻放象徵春天的到來，樂雅樂本季加入櫻花元素結合台灣在地甜點推出「梅香甜藷白糖粿」以Q彈糯米口感的在地白糖粿，內餡包裹著蜜漬甜薯，灑上台味十足的梅粉，一邊品嚐一邊回味兒時回憶。「櫻花玫香凍」若隱若現的鹽漬櫻花與火龍果等多樣水果，每一口都是驚喜的美味。少女們必喝漸層粉紅色系的「櫻花凍玫瑰氣泡飲」，鹽漬櫻花、新鮮檸檬絕妙結合，蹦出酸酸甜甜宛如戀愛滋味，是這個季節值得品嚐的清爽飲品。

(工商 )