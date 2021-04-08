《美聯社》7日報導，美國軍方近日頻頻警告中國大陸正加快奪台的腳步，不但凸顯台灣為華府與北京數十年來緊張根源的事實，更讓外界憂心台海成為引爆美陸間戰爭的導火線。對此，美眾議院軍事委員會主席史密斯(Adam Smith)呼籲，美軍應與盟友維持足夠的力量，以求北京能收到明確的訊息，即「大陸，不要侵略台灣，不然會賠了夫人又折兵」。

民主黨籍的史密斯近日出席線上會議時，質疑美軍對於領導地位的癡迷。其認為，從當今世界的運作模式來看，由一個國家來主導國際體系無疑是不現實的期盼。他認為，美軍該做的是加強與盟友的合作，使雙方關係能展現足夠的力量，進而傳遞明確訊息給北京，「千萬別犯台，因為你會賠了夫人又折兵」。

隨著北京長期以來持續建軍，且不吝惜展現新獲得的力量。這些讓其在對台行動上愈來愈有侵略性，在南海主權爭議中也更有自信，也讓華府與北京之間的角力日趨激烈。最直接的例證便是3月於阿拉斯加登場的美中會談，國務卿布林肯與陸方代表楊潔篪激烈交鋒。

然而，北京犯台將考驗美國對美麗之島的支持。對拜登政府而言，他可放棄友好且民主的政治實體，也可冒大險為大多數美國人不太在意的民主島嶼發動全面戰爭。長期以來，美國承諾協助台灣防衛；但若台海真的發生衝突時，美國該何去何從，華府始終刻意保持模糊，不願表態將介入多深。

愈來愈多觀點與政府看法一致，強調中國大陸已成為美國面臨的首要挑戰，美方須盡快地在軍事、外交與其他領域內採取更多行動，以嚇阻北京替代美國，成為亞洲主導強權。部分美軍高層更強調，台灣已成為最急迫的導火線。

美國印太司令戴維森便表示，「現有跡象顯示風險正逐漸上升」，中國大陸對台灣的「軍事威脅將在10年內浮現；實際上，最快6年就會展現出來」。雖然，戴維森的繼任人阿基里諾（John Aquilino）不認同6年這個數字，但他也認同大陸犯台的威脅比想像得還要來的近。

此外，美防長奧斯汀日前才稱北京為「步步進逼的威脅」，並調整各軍種戰略。以陸戰隊為例，在歷經20年的中東反恐地面作戰後，陸戰隊戰略正式轉向以中國大陸與俄國為重心。

中國大陸持續軍事現代化，很難不引起美國的關注。美國戰略司令部指揮官李察認為，北京正茁壯為美匹敵的競爭者。未來10年內，就算沒有成長為三倍或四倍，中國大陸的核武儲藏量也會成長為美國的2倍。無獨有偶，五角大廈也認為中國大陸核儲藏量在未來10年內至少成長為2倍。

不過，台灣終究成為美中台三方間最急迫的議題。相較於軍方立場，拜登政府的文人官員語調較為緩和，卻強調將深化與台灣間的關係，而這也讓北京一再警告華府不要干涉內政。

美官員指出，共軍繞台幾乎每天都上演，其目的包括散播威脅、削弱台灣空軍、更了解台灣能力，最終達到嚇阻台灣的目的。

對於大陸何時統一台灣，外界始終說不準，而美國國內也沒有共識，這讓史丹佛大學胡佛研究所的研究員戴雅門(Larry Diamond)認為，北京領導人可能還沒有做好兩岸統一的準備；「我不認為這件事(兩岸統一)會很快地發生」。

川普時期採取一系列作為，展現對台的堅定承諾；2020年8月，更派出衛生部長艾薩(Alex Azar)訪台，成為1979年每台斷交以來美國訪問台灣層級最高的官員。

相較之下，拜登一方面透露希望與北京合作，另一方面則對大陸在南海、台海、新疆人權、香港等議題的行動，表達反對之意。美國駐帛琉大使倪約翰(John Hennessey-Niland)3月底訪台，成為美台斷交後首位訪台的美國大使。

中國大陸時常成為美國國會針對的目標，國會通過印太司令戴維森提出的太平洋嚇阻倡議，便是對大陸軍事成長的回應。該計畫總額高達22億美元，戴維森更期望能在關島設立更好的防空系統，以保護該地免於大陸的飛彈襲擊，甚至維持美軍在印太區的軍事優勢。

然而，正是這一想法，讓史密斯質疑美軍為何念茲在茲地追求印太區主導權。綜觀國際現勢，由一個國家主導區域實屬不現實的期待。美國應投注心力在台灣等盟友，以嚇阻北京出現攻台的想法。

(中時新聞網)