女子身體不適深夜就醫途中休克 警車開道黃金救援

「麻煩幫幫我們！我妹妹休克了」鄭姓男子深夜開車送妹妹就醫，突然停車在警車旁，向員警求助。執行攔檢的員警見情況緊急，請鄭男開車緊跟，警車一路開啟警示燈及鳴警笛為他們開道，將已昏迷的鄭女在5分鐘內就送進醫院急診室，鄭男不斷向警方道謝，協助妹妹順利送醫。

台中市警局第一警分局民權派出所員警3月31日深夜23時30分在台灣大道及五權路口執行攔查勤務，鄭男突然將車子停在警車旁，並慌張跟警方求助：「麻煩幫幫我們！」

鄭男說，妹妹深夜身體不適，由他開車、母親陪同要帶她到醫院就醫，沒想到，妹妹在車上突然昏厥，母子兩人不知所措，看到路旁停著1輛警車，只好緊急向警方求助。

員警見事情緊急，連忙開啟警示燈及警鳴器，要求鄭男跟緊開道的警車，一路直奔中國醫藥大學附設醫院急診室，順利將鄭女送醫。鄭男才鬆一口氣地向警方致謝表示，一路還要經過不少交通號誌，幸好有警車開道，才能縮短路程在5分鐘內抵達醫院。

(中時 )