交通委員會進行太魯閣號出軌事故報告並備詢，許淑華質詢片段約從2小時57分起。

台鐵太魯閣號列車事故造成嚴重傷亡，立法院交通委員會昨(7日)安排交通部、台鐵局、運安會進行專案報告，國民黨立委許淑華質詢林佳龍時則狂問5問題，要交通部揪出政府內部的害群之馬，霸氣態度讓許多網友佩服，有近9千名網友在她的臉書按讚，並大讚「謝謝妳強硬立場跟態度」、「許淑華硬起來」。

許淑華在質詢時拋出四個問題，包括：為何前科累累包商可以承包台鐵工程？廠商被告知不能施工何以又違法動工？身為負責人卻還兼任工地主任，竟然沒有機關發現？這其中有沒有官商勾結等不法之事？

之後許淑華也問林佳龍，「你說善後之後會離開，那善後指的是事故現場清理完畢後？還是檢討報告後？」林回應，「一方面當然運安會跟檢察官在調查、重建現場，這很重要，現在有各種不同政治、行政、法律責任等」。

此時，許淑華表示，「你也算是我少數肯定、對於在野黨委員給予的建議都會樂意分享和傾聽的人，但這件事傷亡太多，執政黨必須在你這個點做斷尾求生，我相信你也有準備，但不管你任期剩下多久，希望有勇氣承擔，能把不管是台鐵、交通部裡頭的藏汙納垢揪出來，你有沒有勇氣?」

對此，林佳龍則說，「我一向是如此，只要我知道，不可能容忍違法亂紀的事情，除真相調查，本於對良心跟社會負責，不是政治、行政、法律責任，是我自己道德良心，一定會辦好罹難者後事、傷者醫治、搶修完成後的安全通車。」

(中時新聞網)