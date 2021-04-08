一名網友8日凌晨在臉書社團「爆廢1公社」PO文表示，自己忘記替阿公留下的盆栽澆水，導致針柏枯死；由於該名網友曾聽過世的阿公說過該棵針柏價值不斐，遂急得上網詢問，「這真的很貴嗎？」照片曝光後，釣出專業網友留言表示，「一台賓士不見了。」

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，自己因為忘記澆水，導致家中盆栽枯死，由於曾聽阿公說過這棵針柏價值不斐，因此急得上網PO文詢問，「阿公生前留下來的，說這棵不少錢，我竟然忘記澆水往生了，請問這真的很貴嗎？」

貼文一出後，不少網友紛紛留言，「阿公晚上會拿針柏打你屁股」、「澆水補救看看」、「噴水霧看看，會不會冒芽。曾經以為盆栽死了隔年冒新芽」、「松柏很貴，尤其是這類的，根吸收水份看看能不能救回來。」

有專業網友表示，「（這可能是）我們玩針柏盆栽裡高檔品俗稱『三郎柏』，價格80萬到上百萬，可惜了一顆好樹。」有人好奇詢問，是否相當於一台車的價位，該名網友也隨即回覆道，「我可以很認真的回答，一台賓士不見了。」

此外，也有網友找出藝人吳宗憲的節目《綜藝大熱門》片段表示，製作單位曾找來一盆近百年的針柏，並邀請樹木雕塑師上節目介紹，當時對方就曾說有買家開價到8萬美金（約台幣227萬），但收藏家仍不願割愛。

製作單位曾現場搬來價值百萬的針柏。（圖／翻攝自綜藝大熱門YouTube）

樹木雕塑師吐針柏驚人身價。（圖／翻攝自綜藝大熱門YouTube）

針柏百萬身價令吳宗憲大吃一驚。（圖／翻攝自綜藝大熱門YouTube）

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(中時新聞網)