蔡英文總統今天接見「2020第十六屆國際傑出發明家獎得獎人」(總統府提供)

蔡英文總統今天接見「2020第十六屆國際傑出發明家獎得獎人」時指出，面對後疫情時代的挑戰，產業創新升級是我們一定要走的路，期盼得獎人與政府共同努力，提升台灣研發的風氣及能量，促進產業創新發展。

由「台灣國際發明得獎協會」及「中華創新發明學會」評選舉辦的頒獎大會，是創新發明界的一大盛事，也為學術界和產業界帶來許多交流。

中華創新發明學會總會長吳國俊今天率團赴總統府拜會總統，蔡英文提到，「國際傑出發明家獎」除了表揚具有卓越貢獻的發明家，還有一項很重要的目標，就是要讓全球創新發明事業能夠更進步發展。

她說，去年，即使有疫情的挑戰，活動不僅沒有中斷舉辦，參加及得獎的人數都再次創下新高，可見該獎項在業界的重要性及影響力。

本屆得獎人年紀最小的是12歲的許睿傑，電腦程式設計是他的最愛，希望能夠提升這方面的實力，運用在發明上，讓人們的生活更方便。

蔡英文指出，從得獎人身上，我們可以看到台灣的創新發明不但有傑出的成就，而且是不分年齡的投入，她相信得獎人都和許睿傑一樣，充滿了熱忱和理想，也有無比的毅力，才能在一次又一次的經驗中創造豐碩的成果，「真的非常佩服大家，也謝謝各位的貢獻」。

她肯定該獎項，為台灣產業注入更新、更多的能量。2016年政府開始推動生技醫藥等「五大創新產業」，從那一年起，「國際傑出發明家獎」也增設了「最高生技大賞」來表揚生技醫藥領域的發明人；生技醫藥產業有政府的重視，也有民間的支持，就更能激發出更多潛力，一起來促進發展。

她說，過去幾年來為了促進產業創新，政府完成了《科學技術基本法》及《產業創新條例》的修法，以鼓勵更多人投入。現在，面對後疫情時代的挑戰，產業創新升級更是我們一定要走的路。政府也期待和大家共同努力，讓台灣不斷提升研發的風氣和能量，在產業創新這條路上，走得穩健又長遠。

(中時 )