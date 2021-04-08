由騰訊投資、大陸最大的新房及二手房在線營銷平台安居客集團（Anjuke Group），日前已提交香港首次公開募股（IPO）申請。美銀、瑞信和中金為此次股票發行計劃的聯席保薦人，安居客赴港上市擬籌資78億港元。

香港經濟日報8日報導，安居客為房產資訊及交易服務開放平台，透過安居客及58房產品牌提供新房及二手房在線營銷服務。2020年第四季，公司平台的平均移動月活躍用戶量總計為6,700萬；2020年營收達人民幣（下同）80.5億元，年增6％，安居客Non-GAAP經調整年內利潤為21億元，年跌近兩成。

除了騰訊持有安居客14.1％的股份外，安居客的股東還包括私募股權投資公司華平投資和泛大西洋投資集團（General Atlantic）。

安居客成立於2007年，當時從事地產和廣告服務，該公司於2015年被在紐交所上市的58同城收購。2020年，58同城被私有化並從紐交所退市。

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