歐盟與英國主管機關發現AZ疫苗與出現罕見腦部血栓可能有關，歐盟稱應將血栓列為罕見副作用，但打AZ疫苗益處仍大過風險。英、義、西、比等國今天對接種年齡提供建議或限制。

英國今天表示，在英國接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗（即AZ疫苗）的民眾中，通報出現79起血栓案例與19起死亡病例，英國將採納新的醫學建議，可能的話將向30歲以下的多數民眾提供另一種疫苗。

路透社報導，歐盟藥品管理局（European Medicines Agency, EMA）稍早宣布，歐洲已經注射約3400萬劑疫苗，通報出現169起罕見血栓狀況，相當於每10萬名60歲以下的接種者中，約有1人形成血栓。多數是出現在60歲以下女性身上，是在注射的兩週內發生。

EMA今天表示，血栓應該列為施打AZ疫苗「非常罕見」的副作用，鼓勵各國持續使用，但執行主任庫克（Emer Cooke）表示，沒有發現特別的風險因素，血栓可能與對疫苗的免疫反應有關。

她在記者會上說：「施打AZ疫苗預防COVID-19的整體益處高於副作用的風險。打疫苗可以保命。」

世界衛生組織（WHO）疫苗專家今天呼應EMA的檢視結果，稱疫苗與血栓間的因果關係，是「似有可能但尚未證實」。

阿斯特捷利康表示，英國與歐盟主管機關的兩項研究，「重申」AZ疫苗的益處「遠勝過風險」。

法新社報導，建議不要向年輕人注射AZ疫苗的國家，包括英國、加拿大、法國、德國、義大利、比利時、西班牙與荷蘭。

EMA發現AZ疫苗與非常罕見的血栓病例可能有關後，歐洲聯盟各國衛生部長召開特別視訊峰會，但無法就施打AZ疫苗的共同指導方針達成共識，EMA表示各國應該自行制定規範。

西班牙衛生部長德瑞亞絲（Carolina Darias）今晚在記者會上說：「疫苗接種策略改變，從明天起，只有60歲以上民眾將接種AZ疫苗。」她又說，明天將決定是否向已注射第1劑的民眾施打第2劑。

義大利最高衛生顧問表示，國內從現在起將建議僅向60歲以上民眾施打AZ疫苗，已經注射第1劑的民眾可以繼續打第2劑。

比利時衛生部今天發表聲明說，他們根據「最近的科學建議」，暫停向18到55歲成人施打AZ疫苗，又說應向這個年齡段的民眾提供美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的疫苗或莫德納（Moderna）疫苗。

同時，德國疫苗委員會成員鮑丹（Christian Bogdan）今天說，接種AZ疫苗的60歲以下女性中，出現罕見血栓的機率，比一般預期高出20倍。

德國已將AZ疫苗施打年齡限制在60歲以上與最優先族群，德國疫苗委員會上週建議，接種過1劑AZ疫苗的60歲以下民眾，第2劑應該注射別款疫苗。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1100408

(中央社)