新北市急難救助會響應愛心大平台捐15萬元民生物資給新泰和蘆洲社福中心（戴上容攝）

新北市急難救助會長期關注新泰林地區的弱勢家庭和急難救助案，是新泰社福中心的有力靠山，7日再度捐贈市值15萬元、超過60箱的民生物資，除依據家戶所需客製化提供，並多方比價，理事長張基聖笑說，平時自己買東西常不看價錢，但這是運用善款購買，一定要「錙銖必較」。

新北市急難救助會連續8年來每年在歲末招待弱勢家庭圍爐，並致贈福袋物資，還不定期捐贈民生物資，給新泰林地區的弱勢家庭，為了善用每位會員的愛心，理事長和幹部專程跑各大賣場比價，如保久乳、罐頭食品、嬰幼兒尿布、奶粉等，再整批採購，將善款極大化。

張基聖表示，有一回和社工王思惠在致贈物資時，發現孩子拿了奶粉和尿片卻不肯離開，後來發現是因為沒有送玩具，小朋友有些失望，於是這次再多方詢價訪視，發現連鎖藥局買奶粉送玩具，而且還比大賣場便宜，因此大量採購，希望能讓小朋友開心。

新北市急難救助會創會長陳佑恩表示，他發現救助會現在「事業越做越大！」從94年成立之初幾十人，到目前已有近500會員，而且原來以救助新泰林地區為主，這次還跨區資助蘆洲社福中心5萬元物資。

社會局長張錦麗表示，新莊、泰山、林口地區因工廠和就業機會多，吸引許多外來人口移入，有些家庭突遭變故，親友又多於外縣市，生活陷入困境，這時就需要外界的協助，感謝急難救助會長年提供物資，一年還會救助200個案家，是社工和案家口中的「長腿爸媽」。

張錦麗也表示，好日子愛心大平台從108年6月開辦以來，獲得各界捐贈物資市值及款項合計達20億1,104多萬元，有超過540萬人次受益。

(中時 )