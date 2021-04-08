昨天（7日）有15架次中共解放軍戰機進入台灣西南空域。而被視為「攻台」主力的解放軍第73集團軍，近日在福建演練，當中包括「斬首」任務。

據央視報導，解放軍第73集團軍近日在福建演練。從新聞畫面來看，第73集團軍的偵察小隊收到命令後，前往閩南一個山區，視察周圍環境，並出動無人機進行空中偵察，掌握敵情分布，確定作戰計畫。解放軍戰士利用地形隱蔽滲透，帶領火力組摧毀目標；再兵分兩路，由火力組掩護突擊隊員，使用多種輕武器快速進攻，清除散兵，完成「斬首」任務。

第73集團軍合成旅班長張晉懋表示，「此次演練，我們使用了霰彈槍、微型衝鋒槍、92式手槍等近戰武器。熟練掌握多種武器在不同戰場環境下的對應用途，有效提高小組成員的綜合作戰能力。」

這次演練持續到深夜，解放軍戰士佩戴多種夜視設備執行任務，破壞目標區域的照明系統，分別從頂樓及一樓突擊闖入；又以多種武器掩護，在2分鐘內成功救出人質。

偵查兵主要獲取重要軍事情報、偵查及打擊重要軍事、交通設施等。央視報導，這次訓練主要集中破襲及「斬首」能力，以提高部隊的打擊能力。

(中時 )