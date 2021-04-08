矽谷知名投資家Peter Thiel出席尼克森基金會線上會議時，對中美經濟趨勢做出評論，保守派的他擔憂比特幣成為大陸報復性的金融武器，用來削弱法定貨幣，美元將受到嚴重衝擊。

儘管旗下支付平台PayPal開放使用比特幣付款，但身為共同創辦人的Peter Thiel卻對大陸積極發展虛擬貨幣有所質疑，Peter Thiel說：「即使我支持虛擬貨幣，同時是希望比特幣最大化的人，但我想知道比特幣是否被大陸當成對付美國的金融武器，比特幣在大陸威脅法定貨幣，尤其是美元，大陸想做一些削弱美元的手段，所以比特幣發展很迅速。」

Peter Thiel對大陸使用比特幣的想法提出質疑，同時批評谷歌和蘋果立場太過傾向大陸，尤其谷歌與大陸合作發展AI研究，「大陸是民兵融合的環境，所以谷歌實際上是與軍隊合作，同時跟大陸合作等於把技術都交給他們，因為如果你不給，最終也會被剽竊。」

Peter Thiel也呼籲美政府應該對蘋果加強審查，「因為蘋果主要生產鏈都在大陸，彼此間有真正且密切的合作關係，這是結構上很嚴重的問題。」

值得一提的是，Peter Thiel參與的線上會議有不少美國政治要角參與，包括前美國國務卿Mike Pompeo與前國家安全顧問Robert O'Brien等人，會議針對美國經濟與外交狀況進行討論。

(中時新聞網)