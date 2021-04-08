去年因新冠肺炎疫情衝擊，演藝圈不少人生計都受到影響，大牌如「星爺」周星馳都傳出抵押豪宅換現金，盼能以此度過難關，54歲曾演出電影《小小賭聖》的港星葛民輝最近則傳出搬離每月月租13萬港幣（約47萬台幣）的豪宅，主因是當老闆的他不願砍員工，只好從自己下手開源節流，全家改去住比較便宜的飯店。

去年因疫情重創影視產業，因作品停拍、資金無法回流，讓許多演藝人都叫苦連天，去年中傳出周星馳將山頂超級豪宅「天比高」給銀行抵押貸款，疑似財務出問題，曾和他合拍《逃學威龍》的黃一山則代為回應，表示星爺房產很多，光是目前住的也都價值超過20億，他只是拿出其中一間房產抵押還錢，不用擔心周星馳的經濟狀況，「他會繼續住豪宅，因為瘦死的駱駝比馬大。」

因疫情影響公司業績，葛民輝傳搬出豪宅。（圖／中時資料照片）

67歲「阿B」鍾鎮濤去年也透露前半年幾乎零收入，他清楚不只他經濟吃緊，不少樂手和幕後工作人員也沒工作，便會邀樂手私下來幫忙錄新歌，讓大家有些工作做，提前為將來做準備，十分貼心。而香港演藝人協會會長古天樂去年也曾發起支援計畫，安排讓每位幕前幕後演藝人員能領到約3萬5千多元台幣的救助金，希望可以稍稍解除一點困境。

《東網》報導，葛民輝先前工作觸角多，不僅做電台主持人、當演員，還是自家潮牌的老闆，但因疫情，去年收入也苦哈哈，還有傳言指他業績呈直線下滑，但他沒打算炒員工魷魚，也不減薪，傳聞他近日從月租約47萬台幣的豪宅搬出，目前帶著家人搬到飯店住，寧願自己先過苦一點的日子也不願拖員工下水，感人行徑被網友讚是有良心老闆、善良富人。

(中時新聞網)