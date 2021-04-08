拜登政府日前正式提出8年共2.25兆美元基礎建設計畫，將投資交通、再生能源、製造業與對抗氣候變遷。凱基投顧認為，基建方案對台廠的受惠可鎖定「傳統基礎建設」、「新型基礎建設」、「乾淨能源」等三大主軸。

凱基投顧指出，「傳統基礎建設」將因造橋、鋪路而帶動塑化、鋼鐵、水泥等原物料類股的新增需求；「新型基礎建設」將因更新寬頻網路與基地台設備而帶動網通、半導體、半導體設備、工業自動化的需求。而「乾淨能源」方面，拜登將計畫廣泛設置汽車充電站、促進電動車普及化、電網更新，以及在全美部署公用事業規模級電池儲能設備下，在美國市場布局的電動車、太陽能、風電、儲能等綠能相關供應鏈將因此受惠。

而為籌措擴大財政資金，拜登政府計畫調高美國企業所得稅率，最高邊際稅率將從目前的21％提高至28％，由此數據推估，S&P500成分股的企業獲利恐減損11％，其中科技股更因此減損14％。若美國科技業獲利減損將可能降低資本支出，也將影響台廠相關供應鏈。

惟除了基建方案須經國會通過，企業增稅政策也必須經國會核准，凱基投顧認為，就目前美國兩黨的政治生態來看，今年底前過關的機率並不高。

近期美股因公債殖利率走高重挫成長股，市場甚至出現高利率將戳破股市泡沫的論調。凱基投顧認為，近期成長股的重挫只因在短期經濟前景改善下，市場轉而押注立即受惠景氣復甦的價值股，只是大類股輪動，而非空頭的開始。

同時，凱基投顧也觀察到，因經濟復甦、疫情緩解，使投資人更偏好「現在」的題材，而非「未來」；對投資人而言，現在轉向投資傳統產業的價值股可立即受惠於景氣轉佳，高成長股已不那麼吸引人。可買入仍未回到前高的類股，而較中性看待已創新高的類股。其中，價值股中的能源類股較有落後補漲的空間，而銀行類股則具公債殖利率走升的利多題材。

(工商 )