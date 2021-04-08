為積極對應剩食議題，全家便利商店2019年首創推出「友善食光」機制，透過「時控條碼」X「時間定價」兩大專利科技，在鮮食到期前7小時系統會自動判定打7折，受到許多消費者好評，全家8日再宣布推出升級版的「友善食光2.0」，只要打開全家會員APP就可透過「友善地圖」，看到周邊店鋪的友善食光商品及數量，成為超商首創！

全家表示，全家獨創的「友善地圖」是讓消費者透過「即時定位」、「收藏店舖」、「單品搜尋」三大功能，輕鬆掌握每日17點後各店友善食光的商品與數量。其中，「即時定位」是使用者開啟手機定位後，就能即時顯示出半徑1公里內各店舖的友善食光商品概況；「收藏店舖」則可將個人偏好或常去的店舖加入我的最愛，之後系統將優先出現該店舖資訊；「單品搜尋」則是可直接選擇想要的商品品項或種類，即會媒合出附近有供貨的店舖名單，再也不怕找不到想吃的友善食光商品。

全家並指出，為進一步推廣惜食觀念，全家加碼推出「友善食光」兩大限定活動，活動一，即日起至5/4推出友善集章活動，凡會員購買友善食光商品，除了可累積會員點數外，還可獲得一枚集章，集滿10枚章，就可免費兌換人氣極鬆餅、飯糰、購物金等好禮。活動二，推出四月份限定的小小店長體驗營之友善食光特別版，將食品教育透過輕鬆有趣的闖關任務，帶進孩子的生活中，讓更多民眾響應惜食。

(工商 )