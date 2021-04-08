台鐵太魯閣號出軌意外，新北許多市民傷亡，財團法人新北市竹林山觀音寺8日拜會市長侯友宜，表達將匯聚大愛，捐助善款至新北市「好日子愛心大平台」，盼撫慰罹難者家屬及傷者、協助渡過難關，同時捐贈消防器材充實新北救災能量，粗估金額高達1600萬元。

侯友宜表示，太魯閣號出軌事故至今日是第7天，也是罹難者的頭七，新北市有14位市民不幸罹難，另有傷者未出院，非常感謝竹林山觀音寺的大愛，齊心協助家屬，也祈禱逝者安息、傷者早日康復。

竹林山觀音寺董事長黃火旺表示，事故發生後，看到心碎的家屬及傷者，董事們第一時間開會討論捐款，希望秉持觀世音菩薩救苦救難精神，在這艱難時刻，予受難民眾實質幫助，也祈求菩薩保佑一切平安。

民政局長柯慶忠指出，竹林山觀音寺過去在八仙塵爆、高雄美濃地震、花蓮地震等大型天災、意外事故，寺方皆主動表達願盡一份心力幫助傷亡民眾，善款累積近5000萬。

民政局表示，新北市民傷亡人數計84人，其中甚有一家四口獨留母親或夫妻同時罹難的悲劇，區公所及里鄰長事發後即展開關懷致送慰問金，也隨時與傷者及亡者親屬保持密切聯繫，有醫療、治喪、悲傷輔導，以至生活所需，都即時提供協助。

民政局說，此次事故中罹難市民治喪及入塔規費全免，新北市葬儀商業同業公會也無償提供骨灰罐及火化棺木2項喪葬物資，盼以實際行動溫暖家屬悲慟的心。

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(中時 )