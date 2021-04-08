電源供應器-飛宏(2457)因特定買盤拉抬，近期股價狂飆，不過電子產業供應鏈缺料問題難解，飛宏自身及客戶均遭逢嚴重缺料問題影響出貨，公司亦保守看待今年上半年營運，法人預估，飛宏第1季營運恐將處於虧損，第2季能否轉虧為盈仍待觀察，飛宏今年營運雖然會比去年好，但在缺料及上游材料價格大漲下，今年能否賺錢仍是未定之數。

飛宏原本主要產品為手機電源，不過由於手機電源競爭激烈，公司將重心逐漸轉向電競、工具機、5G基礎建設及EV(電動車)等，近期市場資金追逐電動車及充電樁相關個股，飛宏因股價沈寂多年，獲得買盤拉抬，進而推升股價連番飆漲，今天盤中股價再度亮燈，創下2012年3月19日以來新高。

飛宏總經理林洋宏在去年底法說會時表示，公司跨入電動車相關產業初期以大陸市場為主，包括：電動車及充電樁等，但成果不如預期，之後公司將目標轉向歐美市場客戶，透過當地經銷商跟品牌商既有的銷售管道，用較快的速度切進市場，大陸地區則僅與車廠保持關係，目前公司已陸續跟歐美的各大車廠有業務上的合作，現有客戶涵蓋電動大巴及車廠，如果沒有意外，今年EV業務會比去年成長。

除EV佈局逐漸發酵，飛宏在電競及5G基礎建設今年亦可望有所斬獲。

飛宏前2月合併營收為16.3億元，公司自結稅後虧損為6763萬元，單月每股淨損為0.2元，儘管產品佈局開始見到成果，但電子產業供應鏈缺料問題日益嚴重，飛宏及客戶都因缺料出貨受到影響，加上上游材料價格飆漲，致使飛宏保守看待今年上半年營運。

(時報資訊)