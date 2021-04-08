光罩(2338)第1季隨著晶圓代工續旺，業績可望淡季不淡，全年營收再挑戰新高。另外，業外隨著聯電股價大漲，光罩股價也水漲船高，今早漲停再創新高價。

受惠於晶圓代工客戶的強勁需求以及併購效應，台灣光罩今年業績暢旺，公司前2月營收8.53億元，年增20.49%，再創歷史同期新高，自結前2月稅後淨利達3.24億元，EPS為1.58元。

光罩去年開始發展的12吋光罩新產線已上軌道，今年底前目標拓展到40奈米製程，法人預期，在光罩產品稼動率持續滿載、漲價效益帶動，今年公司營運可望逐季成長，全年營運再挑戰新高。

台灣光罩於2019年斥資約20億元打造光罩新產線，從8吋製程延伸到12吋製程，目前已跨入90奈米、65奈米等較高階製程，效益也持續顯現，公司今年並規畫擴大資本支出，將進一步跨入40奈米、28奈米，其中40奈米部分在年底就可看到貢獻。

晶圓代工廠將成熟製程光罩委外成趨勢，台灣光罩因此接獲不少國內外客戶訂，且受惠於漲價、擴產效益，法人看好台灣光罩本業獲利大幅成長可期。

業外方面，台灣光罩擁有聯電股份，今年以來持續認列金融資產評價收益加上本業獲利增長，公司自結前2月稅後淨利達3.24億元，EPS為1.58元，賺贏2020年前三季的0.84元。

(時報資訊)