惠譽信評(Fitch Ratings)8日表示，由於產品結構與獲利能力改善，已將韓國現代汽車與起亞的企業前景，從之前的負面上調至穩定評等。

惠譽指出，歷經一整年新冠疫情後，由於車市需求反彈以及產品組合調整，現代與起亞最近幾季的獲利明顯出現改善。

同時，韓國這兩家大車商所擁有的大量現金流，可望因應不利於營運方面的影響，例如透明度不足的景氣，全球晶片普遍短缺與鉅額的瑕疵車輛回收費用等。

惠譽補充，儘管全球晶片荒會壓抑其短期營收，與獲利成長度，但隨著全世界需求逐漸回溫，日後強勁財報表現是可以期待的。

繼2021年全球車市業績大幅減少14％後，在當時被壓抑的需求陸續回歸下，惠譽也預計，2021年車市將反彈約15％。

目前惠譽對這兩家韓國汽車製造商的評級，還是維持在好的等級，也就是BBB+不變。

3月底，現代與起亞也曾獲另家國際信評機構穆迪(Moody's)，將其展望前景從負面調升至穩定外。同時，評級還是維持不變，在好的等級Baa1。

(時報資訊)