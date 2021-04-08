金管會大罰單本月起將陸續出爐。金管會主委黃天牧8日回應立委時表示，4月將先針對與勞動基金人員炒股案有關的投信先開罰，5月底前會針對日盛金控大股東建群投資是否有中資背景或最終受益人交待不清楚，宣布處理結果，至於台新銀行理專監守自盜案，因為「一直發現新問題」，仍在追查中。

先前涉入勞動基金人員疑似炒股案的三家投信，即復華投信、統一投信及群益投信部分，金管會已完成行政調查，同時檢查局亦金檢四家投信，金檢報告也已出爐，相關金檢缺失開罰，將在4月出爐，最後是罰三家投信還是四家投信，本月即將揭曉。

至於是否有政府基金下單退佣的問題，檢查局則仍在調查證券商，初步只先確定政府基金委託部分，並沒有退佣，但是否有其他退佣問題，仍待一段時間才有結果。

至於日盛金大股東建群投資的最終受益人陳銘達與二位加拿大籍中國人的調查，黃天牧亦表示，已完成二位加拿大最終受益人的視訊，會在5月底前公布調查結果，無論是有陸資背景，或是最終收益人交待不清楚，都是會被限期處份股票。

至於此裁罰是否與富邦金100％收購日盛金股票有關？黃天牧表示，這是兩件事，不同的邏輯，且富邦金目前仍未送件申請要100％併購日盛金。

另外是台新銀理專在三年內挪用或侵占客戶10億元案，黃天牧亦表示，因為時間非常長、金額很大，針對人的處理與責任都要釐清，所以仍在處理中。

對於立委高嘉瑜指控，金控法第二條成為金控公司的尚方寶劍，即只要有併購案，金管會就暫時不敢對金控開罰，如富邦金控資訊之亂、台新銀理專案等，因為只要開罰，金控公司就要暫停併購，所以會放慢開罰時間，「變相護航要併購的金控」。

黃天牧回應「用字蠻重的」，強調金管會都是依法辦理，台新理專案因為一直再發現問題，需要一些時間處理，「將來事實就會釐清一切」。

(工商 )