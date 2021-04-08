由CNBLUE隊長鄭容和及張娜拉主演的《大發不動產》將於4月14日在韓國上檔，近日不斷公開新預告，最新釋出的海報拍攝花絮，張娜拉為了駕馭冷酷黑暗的造型，氣場全開，一秒入戲的「眼神殺」連編劇都被嚇到，而鄭容和不只用顏值收服現場工作人員，拿到道具戲精上身，一改之前高富帥「憂鬱小生」設定，是現場開心果。

張娜拉確定出演此劇後，為了飾演愛好拳擊、特長是擊劍的洪治亞，從2020年開始嚴厲的訓練。劇中洪治亞為了驅鬼拿著鋒利的簪子飛起來又落地，及追趕和廝殺等高強度的動作，都是她親自完成。雖然張娜拉曾在《皇后的品格》和《記得你》等劇中短暫地展現過，但是像這次需貫穿整個劇情的動作戲，還是出道20年後的第一次。連武術導演都大力稱讚：「張娜拉有成為動作明星的天賦，是隱藏的動作天才。」

劇中追趕和廝殺等高強度的動作，都是張娜拉親自完成。（圖／龍華電視提供）

而《大發不動產》是鄭容和睽違小螢幕4年，退伍後的首部電視劇，也是他第一次飾演油嘴滑舌騙子的喜劇角色，劇中座右銘是來自拉丁語「Carper Dem」，翻成中文就是「享受今天」，不同前幾次預告和照片帶來的歡樂，新的劇照中他喝著燒酒，眼神露出悲傷的表情，令人好奇背後將呈現的故事。

兩人在專訪時替劇中人物下註解，指：「洪治亞（張娜拉 飾）的童年陰影讓她失去初心，而吳仁汎（鄭容和 飾）是她的暖暖包；而治亞對仁汎來說就像是初升的太陽，提供給生活在孤單又疲憊的仁汎溫暖。」

鄭容和退伍前得到了全韓國軍官裡僅1%才有的「特擊戰士」殊榮後，健身之路就更加瘋狂，不僅每天運動至少2、3小時，飲食方面也嚴格控管，這次推出新劇，不僅露出健身後的成效，粉絲福利做好做滿，也因臉都快跟張娜拉一樣小，被粉絲勸說不要再減肥了。

貼近生活的驅魔喜劇《大發不動產》，由《赤身的消防員》、《學校2017》的朴珍錫導演與河秀真、李英華和鄭妍書編劇合作打造。《大發不動產》將於2021年4月15日起，於中華電信MOD戲劇199專區，同步韓國上架。將於5月2日起，每周六日晚間八點半在龍華偶像台MOD353，全台首播。

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(中時新聞網)