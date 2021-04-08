全台唯一以動畫為主題、規模最大的年度城市影展「台中國際動畫影展」（TIAF），即日起至6月30日止開放短片競賽報名，短片競賽單元包含「短片競賽」、「台灣短片競賽」、「學生短片競賽」、「台灣學生短片競賽」及「觀眾票選獎」5大項，總獎金高達120萬元，入圍名單預計7月31日前於官網公布，歡迎全球動畫好手報名參加，共同角逐高額競賽獎金。

台中市影視發展基金會表示，台中國際動畫影展的短片競賽單元，以發掘全球動畫新銳為目標，廣受全球動畫創作者及製作公司矚目。儘管去年受新冠肺炎疫情影響，仍有來自96個國家及地區共2028部作品報名參賽；其中入圍競賽單元的63部短片中，台灣短片就占8部，評審們皆給予高度評價。

每年影展期間，多位重量級台灣及新銳導演們齊聚台中，不但讓更多台灣優秀動畫作品於全球露出，大幅提升台灣動畫在國際的能見度，也讓台中努力推動的用心被世界看見。

台中市影視發展基金會指出，經過近年深耕經營，台中國際動畫短片競賽已逐漸站穩腳步與世界接軌，評審結果更成為各大影展的風向球；例如去年台灣短片競賽首獎《山川壯麗》代表台灣競逐奧斯卡，並入圍美國奧瑪哈影展、亞特蘭大影展、香港電影節等多個國際影展。

台中市政府新聞局表示，「台中國際動畫影展」自2015年由新聞局開辦以來，每年在台中商業戲院盛大舉行，2017年起在新聞局補助下，由台中市影視發展基金會承辦，經過短短4年努力已逐漸茁壯，盼讓更多台灣優秀動畫創作者在國際間發光發熱。

新聞局強調，今年短片競賽為響應節能減碳愛地球，採網路線上報名，不接受紙本報名，詳細競賽規章與報名方式，請上台中國際動畫短片競賽官網（https：／／twtiaf.com／2021rg／ ）查詢，或逕洽04-23236100分機23（劉先生）。

(中時 )