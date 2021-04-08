中央流行疫情指揮中心採購的疫苗逐步到位，國內也開始分階段施打疫苗，勞動部長許銘春8日表示，COVID-19「疫苗接種假」是配合防疫政策，因此勞動部認為雇主不能視為曠職，或以其他假別處理，也不能對請假者扣全勤獎金或其他不利處分。

立法院社會福利及衛生環境委員會8日進行逐條審查勞工職業災害保險及保護法草案，許銘春列席備詢。國內開始分階段施打疫苗，疫情指揮中心也發現有少部分民眾在接種疫苗後，出現身體不適的情形，另外也希望比照日韓實施疫苗假，增加施打誘因。

許銘春會前接受媒體採訪時表示，勞動部根據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第7條規定，建議中央流行疫情指揮中心研議受雇者能有「疫苗接種假」，初步規劃為接種疫苗當天至隔天全天，只要提出防疫接種紀錄卡即可證明，不必提出醫院診斷書。也就是如果疫苗需要施打兩劑，每施打一劑就可申請2天疫苗接種假，完成整個疫苗最多可請到4天假。

許銘春強調，接種疫苗是防疫一環，是否要給假、給補償等處置，最後會尊重指揮中心研議結果，但她也強調，這不可歸責於雇主，並沒有要強制給薪，但最後將遵照指揮中心研議結果。

(工商 )