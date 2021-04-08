英國一招聘機構周四指出，英國準備鬆綁管制，由於經濟復甦信心強勁，使得企業在上個月開始大幅招聘活動，並對新雇員提供更高的薪酬。

英國招聘與就業聯合會(REC)表示，雇主招聘永久雇員正以近6年最快速度成長，對臨時性雇員支出的增加，為2017年11月以來最高。

REC主任Carberry表示，即使在鬆綁的初期階段，商業信心已開始回來。

英國從下周一開始將重啟非必要商店，酒吧、餐廳、健身房將重新開放。

REC數據顯示，零售業和飯店招待業仍為3月職位需求表現最差的部門；企業則對秘書、文書工作、護士、IT工作者、部分藍領工作和財務職位的需求最為強勁。

三月雇員的供給並沒有跟上招聘需求的上升；三月臨時員工的薪酬增幅相當明顯。

國際貨幣基金在周二上調了英國今年經濟成長率0.8個百分點，為5.3%，優於歐元區表現；部分原因為新冠疫苗在英國的推出快速。突顯出對英國經濟前景的看好。

(時報資訊)