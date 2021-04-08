美國參議院商務委員會將於4月14日，就一項已獲兩黨支持、旨在強化美國科技研發實力以應對中國競爭的提案舉行聽證會。

這項名為《無盡邊疆法》（Endless Frontier Act）的法案，最初由參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）和共和黨參議員楊恩（Todd Young）於2020年聯手提出，要求在5年內投入1100億美元增進美國科技實力。

參議院商務委員會主席坎特威爾（Maria Cantwell）發表聲明表示，這場聽證會將探討如何強化美國的創新生態系，包括提高美國國家科學基金會（National Science Foundation）的研究經費、促進「理工科」（STEM：科學、科技、工程與數學）領域的發展與多元化、改善技術轉讓規定，並投資區域性的創新中心等等。

舒默上個月曾表示，參院多個委員會將就兩黨支持的法案舉行聽證會與「最後審議」（markup），這些提案旨在強化美國的競爭力，並應對美國在全球面臨的經濟威脅，尤其是來自中國共產黨。

所謂的最後審議是美國國會委員會或小組委員會逐條審議、討論、修改與補充立法草案的一種程序。

舒默也想要推動能提升美國半導體生產實力的立法工作。國會助理表示，這兩項提案的總規模可能達到2000億美元。消息人士透露，該委員會可能在4月晚些時候舉行另一場聽證會，以討論立法用語。

此外，美國參議院對外關係委員會也正在著手制定一項有關於美中全球戰略性競爭的法案。國會助理周三透露，該小組委員會希望本周完成草案，以便盡快在下周進行委員會表決。

(時報資訊)