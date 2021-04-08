志強-KY(6768)初次上市股票承銷案採80%競價拍賣及20%公開申購方式辦理。志強-KY表示，本次參與投標的合格標單共9萬2777筆，得標筆數727筆，上午已於證交所經由公開的方式圓滿完成電腦開標作業，順利拍賣成功，得標加權平均價為73.3元，公開申購承銷價為49元。

志強-KY競拍最低承銷價(亦即競拍底價)為42.61元，若依其得標加權平均價格計算並以最低承銷價格1.15倍為上限，本次辦理公開申購價格為49元。志強辦理公開申購股數計5293張，將於4月12日至4月14日為期三天的申購日，4月16日將公開抽籤。

志強-KY鞋類產品製造為主要業務，產品可區分為運動鞋、休閒鞋及球類三大類，銷售市場以歐美為主。公司每年銷售約4000～4300萬雙鞋，其中又以足球鞋為大宗，年銷售量大約2000～2100萬雙，占足球鞋市場約20％～21％，且分別占兩大龍頭品牌Adidas和Nike足球鞋製造的38％和35％。

(時報資訊)