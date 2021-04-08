台中市政府為提供舒適休憩環境、友善育兒空間，積極推動「台中美樂地計畫」，增加與民間企業、團體合作；建設局規劃4月14日在市政大樓舉辦「共創台中美樂地企業媒合說明會」，現場除將說明今年度美樂地計畫目標，也邀請多家去年參與企業分享經驗。建設局長陳大田表示，歡迎想為城市貢獻的熱心團體，於9日前完成線上報名，無法參與的民眾則可透過臉書專頁「建設大台中」粉絲團觀看直播，共創宜居台中。

陳大田表示，打造宜居城市，市府自108年起積極推動美樂地計畫，至去年底為止，已成功打造35處「陽光公廁」、建構109座「共融公園」、改善281處「兒童遊樂場安全設施」，且今年腳步不停歇，預計再改善63座、新闢2座共融公園，持續茁壯美樂地計畫，讓友善空間遍布全市角落。

陳大田指出，為長期、持續性維護管理公園綠地品質，市府結合各企業、團體，可發揮更強大的「加乘作用」。這次媒合說明會將規劃多元參與美樂地計畫方案，包含指定用途義助、捐建改善、維護認養、物資捐贈、協助宣傳等；讓各參與團隊依自身專長與能量挹注資源，讓台中美樂地計畫持續開花。

建設局提醒，「共創台中美樂地企業媒合說明會」報名時間至明日23時59分止，網址報名( https：／／reurl.cc／dVVqMV )；不克前來的民眾，活動當日可至台中市政府建設局臉書粉絲專頁「建設大台中」( https：／／www.facebook.com／tcgovconstruction／ )觀看說明會直播。

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