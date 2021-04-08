工程車滑落台鐵鐵軌釀50死意外，其中台鐵台東站員工25歲的女兒卓思潔，遺體顏面受損嚴重，經修復團隊多日努力下，終於修復完成，8日是罹難者的頭七，在台東警備車前導下，其遺體從花蓮運回台東，在10時50分左右車隊特別繞行經過台東其住家，最後送往台東市立殯儀館，場面哀戚。
此外，卓家表示移靈過程及大體不願接受媒體拍攝訪問，台東縣記者協會要求在場所有媒體配合並達成共識，基於尊重家屬，都保持一定距離以遠調拍攝，並且不訪問、不干擾其家人，相當自律。
(中時 )
工程車滑落台鐵鐵軌釀50死意外，其中台鐵台東站員工25歲的女兒卓思潔，遺體顏面受損嚴重，經修復團隊多日努力下，終於修復完成，8日是罹難者的頭七，在台東警備車前導下，其遺體從花蓮運回台東，在10時50分左右車隊特別繞行經過台東其住家，最後送往台東市立殯儀館，場面哀戚。
此外，卓家表示移靈過程及大體不願接受媒體拍攝訪問，台東縣記者協會要求在場所有媒體配合並達成共識，基於尊重家屬，都保持一定距離以遠調拍攝，並且不訪問、不干擾其家人，相當自律。
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