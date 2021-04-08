台鐵太魯閣號408車次，2日發生撞擊包商工程車出軌意外，造成50人罹難、200多人受傷；交通部部長林佳龍雖提出辭呈卻未立即下台，引起外界撻伐。國民黨立委鄭麗文表示，林佳龍與行政院院長蘇貞昌兩人的官位在8月前都將穩如泰山，因為蘇會在公投大輸後下台為綠營擋風暴，而林則是總統蔡英文拿來制衡蘇的工具，民進黨處處政治算計可謂泯滅人性。

鄭麗文昨日（7）在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉表示，林佳龍自稱在事故發生後即向總統、院長請辭，但究竟先跟總統還是先跟院長辭？關係重大，因為外界都知道林佳龍跟蘇貞昌長期不合，林這次「跳過院長」的行為更坐實了這個傳言。

鄭麗文指出，值得注意的是，林佳龍、蘇貞昌兩人此時同樣面臨下台聲浪，但兩人都不會下台，因為蔡政府至今仍在政治算計。台鐵改革的問題蘇必須付最大責任，理論上也該下台，但蔡政府勢必會把蘇留到8月再下台，原因是民進黨也知道他們8月公投穩輸，屆時就能拿蘇來擋公投風暴，如此蘇不僅下台的身影合情合理，還能為民進黨擔下責任，鄭諷刺：「不然現在就換了，到時候新任的院長難道還要再下台一次嗎？」

至於不准辭林佳龍的原因，鄭麗文分析，林與立法院院長游錫堃同屬「正國會」派系，蔡英文的目的就是用林來制衡蘇貞昌的「新蘇系」，可見民進黨內部已在為2022年大選做派系布局。鄭強調，畢竟林是正國會的「大阿哥」，若這位大阿哥折損了「還得了？」所以現在民進黨就在上演「保護林佳龍」的戲碼，留他一個命殘喘到8月份，反正等到8月公投輸了，再來推林、蘇兩人出來「祭旗」。

對此，鄭麗文痛批：「那這50條人命誰來負責？」鄭更引述民進黨大老林濁水的話，抨擊蔡英文過去擔任陸委會主委時開創「越級辭職」先河，可見民進黨處處都是派系鬥爭，「民進黨還有人性嗎？蔡英文，你還不出來負責嗎？」

50人枉死！鄭麗文怒批太魯閣事故「百分之百是國恥」 官商勾結上上下下都是劊子手

(中時新聞網)