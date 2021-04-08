【LIVE直播】AZ疫苗將緩打？指揮中心記者會說明。（中時新聞網）

AZ疫苗接種注意事項。（圖／翻攝自衛福部）

AZ疫苗血栓事件讓歐洲主要國家紛紛停打，歐洲藥品管理局（EMA)昨晚針對接種AZ的副作用發出聲明，將血栓定位為極罕見的副作用，中央流行疫情指揮中心今早舉行專家委員會，討論因應做法，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎說，會中決定台灣仍正常持續接種。

李秉穎表示，根據目前的資料，AZ疫苗雖然一開始有血栓報告，包含肺部血管栓塞，但大部分都發生在下肢，與疫苗是沒有關聯性的，但某些自體免疫引發的廣泛性血管栓塞，如腦部靜脈竇栓塞，打疫苗者發生這類血栓的比例有上升趨勢，確實有危險訊號，但就像歐盟所說，這是罕見的不良反應，預防新冠的利益還是遠大於不良反應，因此呼籲繼續接種。

李秉穎表示，目前看來，其他新冠疫苗也會有大大小小的安全性問題，莫德納、輝瑞疫苗也有百萬分之二到五之間的不良反應發生率，比一般疫苗還要高的靜脈栓塞發生率，因此建議服用避孕藥和荷爾蒙藥物的人要先暫緩，接種注意事項也有提醒所有接種者注意所有潛在風險，並提醒接種者注意有沒有出現血管栓塞的症狀，一旦有的話，就要立刻檢查，結論就是要繼續接種疫苗，但要做好更安全的」配套措施，尤其是要特別告知有潛在風險存在。

李秉穎強調，這次開會的資訊比前次會議更明確，血栓有兩大類，會影響肺部的血管栓塞和深部的血管栓塞，上次對照研究就知道沒有相關性，而上次有提到瀰漫性血管凝固無法排除和疫苗有關，這次是知道發現瀰漫性血管內凝固和一般所說的不同，可能是另一種自體免疫反應影響的血小板狀況，歐盟有明確對照資料顯示60歲以下女性施打疫苗後有百萬分之多少的機率會發生血栓，因為有比較明確的事證，因此審慎評估，做出建議。

針對國內60歲以下女性是否暫緩接種？李秉穎說，不會，因為新冠肺炎的威脅遠大於這些風險，萬一出現百萬分之多少的血栓形成時，有哪些症狀要趕快檢查。

至於昨天晚上韓國針對60歲以下民眾暫緩施打，莊人祥表示，韓國是在EMA發布聲明之前做的決定，他們是針對接種AZ疫苗後發現三例一般性血栓，與EMA指的極罕見大腦靜脈竇栓塞不太一樣，因此指揮中心也發現韓國在EMA發布訊息後，已經恢復60歲以下接種狀況。

對於接種疫苗利大於弊的說法，是否應該看各國的疫情狀況來解讀？李秉穎表示，長遠來看全球每個人都會得到一次新冠肺炎，對所有人來說疫苗的保護作用都是利大於弊，台灣短時間內是不會有風險，但有風險者例如因公要出國、旅行、比賽者施打還是利大於弊，但沒有要出國者就可以自己評估。

莊人祥強調，目前台灣只有AZ疫苗，但5月後會有默德納，7月會有國產，其餘疫苗COVAX也還在商談中，在5月還沒有其他疫苗之前，會密切注意AZ的安全議題，隨時有任何相關安全議題會召開專家委員會做滾動式檢討。

(中時新聞網)