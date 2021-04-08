陽明交大合校後迎來首個校慶，畢業逾半世紀的首屆畢業校友8日特別舉辦空中慶祝活動。首屆校友、宏碁集團創辦人施振榮表示，校方及校友共同發起喜馬拉雅計畫，將募資100億元，協助陽明交大邁向成為偉大大學。

施振榮指出，「喜馬拉雅計畫」由他與交大前校長張懋中、現任校長林奇宏擔任共同總召集人，光寶集團前總裁林行憲擔任執行召集人，以募資100億元為目標，鎖定在半導體、智慧醫療、AIoT等領域追求世界領先地位。

已畢業超過半世紀的交大第一屆校友（1968年畢業）特別選在今日舉辦空中慶祝活動，邀請陽明交大合校首任校長林奇宏分享學校發展藍圖，也邀請已90歲的昔日任教物理課授課恩師馮士煜博士視訊話當年。

首屆校友基於「飲水思源」的回饋精神，並共同發起「空中博愛漫談未來」活動，未來每個月一次邀請陽明及交大第一屆校友分享經驗。施振榮表示，活動命名「博愛」在於當年交大首屆校友上課地點在博愛校區，加上陽明校風也有博愛精神，特以此命名。

林奇宏在分享未來藍圖時表示，合校揭牌後一百天內將啟動「一樹百穫」計劃，針對新穎教學、科技趨勢、大學社會責任，乃至校歌校徽、校園美學等議題，擴大邀集師生與海內外校友參與討論、發想，以資訊科技作為激盪腦力的平台，透過匯聚、分析及整合意見，將是一份具十年展望前景的三年計畫藍圖，藉由合校後兩股力量匯流，將陽明交大打造為偉大大學。

施振榮表示，未來將配合教育部推動的創新條例建立「產學共創」新機制，培養教授及學生在產學合作中，協助產業界解決挑戰性課題，對產業和社會產生具體影響，並建立研究成果專利（IP）授權回饋的機制，將獲利回饋喜馬拉雅計畫專款專用，讓學校資源可以生生不息。

(工商 )