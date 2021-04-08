韓國執政黨共同民主黨在日前舉行的首爾、釜山市長補選中以懸殊差距慘敗，總統文在寅今天表示會嚴肅看待國民的指責，並更虛心、更負責任地處理國政。

韓聯社報導，文在寅今天透過青瓦台發言人金(王民)碩對這次補選結果表達立場。

韓國7日舉行地方首長及議員等補選，共同民主黨首爾市長候選人朴映宣、釜山市長候選人金榮春皆不敵最大在野黨國民力量對手，開票中即承認敗選。

韓媒分析，執政黨這次慘敗是因近一年來實施政策不得民心所致。

文在寅強調，接下來將持續致力於克服2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情、恢復經濟、穩定民生、整治不動產腐敗等國民的迫切需求。

外界分析，文在寅這次發言提及不動產議題，可能暗示將對整體政策內容進行調整。

青瓦台高層接受記者訪問表示，政府透過這次選舉認知到不足之處，必須傾全力挽回國民的信賴。

外界也猜測，這次失利是否可能導致青瓦台祕書室人事變動，高層人士表示，目前尚無幕僚提出請辭。

另一方面，共同民主黨黨部高層已決議總請辭，為這次補選慘敗負責。扣除3月請辭黨主席的選舉對策委員長李洛淵，目前共有8名最高委員，原任期至2022年8 月。（編輯：黃自強）1100408

(中央社)