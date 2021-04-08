台鐵408次太魯閣列車2日因撞上滑落的工程車出軌，造成50人死亡、逾200人輕重傷，不幸罹難的名單中，包括法國男子古查爾（De Guyenro Charles），他與台灣女友原本計畫到台東慶生，不料卻搭上死亡列車，雙雙身亡。古查爾的家屬日前從法國搭機來台，今晨在法國在台協會領事陪同下，趕赴花蓮太魯閣號事發現場，兩名疑似家屬一度擁抱低語，神情難掩失去親人的悲傷。

古查爾是法國第九大學銀行金融學系畢業，先後在法國知名的跨國4大會計師事務所包含安永（EY）、普華（Pwc）擔任會計師，生前最後一份工作則是在勤業眾信（Deloitte）擔任財務營運資深分析，堪稱是法國財金界新秀。

古查爾原本趁著連假，與27歲的台灣學霸女友到台東遊玩，本來計畫4日為古查爾的28歲生日慶生，不料卻搭上死亡列車遇死劫，情侶2人雙雙罹難身亡，女友的媽媽事故後舉辦招魂儀式時哭喊：「手牽緊別走散」。

古查爾的家屬經外交部聯繫於日前抵台，今晨由花蓮警察局外事科人員陪同，低調前往蘇花公路清水隧道太魯閣號翻車現場，雖謝絕媒體採訪，但2名疑似古查爾的家人，臉上表情掩不住失去親人的哀傷。

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(中時新聞網)