瞄準母親節孝親送禮需求，美食-KY提前出手應戰，旗下85ºC特別推出六款母親節主題蛋糕應戰，除了口味不同，造型也相當吸睛，有栩栩如生的夢幻天鵝、還有媽媽最愛的名牌包造型讓人為之驚艷，預計全台可售出超過5.7萬個母親節主題款蛋糕，全檔期上看21萬個蛋糕。

美食-KY副總鐘靜如表示，近幾年，民眾偏愛造型主題蛋糕，迎合網路IG網路打卡；再加上小家庭比例激增，85˚C迎合市場需求，推出多款不同尺寸主題蛋糕，價格從420~999元不等。

鐘靜如表示，即日起至5月6日門市預購，母親節主題款蛋糕可享85折優惠；另外85 Cafe APP會員購買任一母親節主題款蛋糕，還可再抽Dyson吹風機、Dyson吸塵器等禮品，消費越多，中獎機會越大，盼能藉此衝高母親節檔期營收。

貼心寵愛媽咪，85ºC以「美麗佳人媽咪」為主題一口氣推出六款蛋糕，消費者可以依照媽媽的喜好來挑選，分別是「夢幻天鵝」(6吋、85折價490元) 、「馨花綻放」(6吋、85折價420元) 、「以愛之名」(8吋、85折價670元)、「芋花園」(8吋、85折價640元)、「愛媽包」(8吋、85折650元) 與「草莓伯爵」(10吋、85折價999元)。

(中時 )