歐洲藥品管理局（EMA）7日表示，應將血栓事件列為AZ疫苗的罕見副作用，包含英國、比利時、義大利等過均開始限制AZ疫苗接種年齡。國內專家認為，腦靜脈竇血栓和一般血栓不一樣，且年輕人比老年人危險，應跟進國際，暫緩50歲以下者施打。亦有專家認為不必緩打，但建議60歲以上民眾施打。

EMA昨日表示，截至4日已收到各國通報169例腦靜脈竇血栓個案，多發生在60歲以下女性，應將血栓事件列為AZ疫苗的極罕見副作用。為此，英國建議30歲以下民眾接種其他廠牌疫苗，比利時宣布只讓55歲以上民眾接種AZ疫苗，義大利、西班牙則僅限60歲以上民眾施打AZ疫苗。

台大兒童醫院院長黃立民表示，EMA將血栓列為疫苗副作用而不是不良事件，意思就是有因果關係。血栓事件發生率接近10萬分之1，年輕人比老人危險，女比男危險。由於AZ疫苗使用的是猩猩的腺病毒，裡面有5、6個蛋白質屬於猩猩，會和人類產生複雜的交叉反應，而年輕人免疫反應比較強烈，女性則是比男性容易有自體免疫疾病，因此才會比較危險。

黃立民表示，腦靜脈竇血栓和一般常見的血栓不一樣，並非西方人比東方人多的血栓，而是出現在大腦深部靜脈的血栓，還會引起全身凝血，否則歐盟也不會那麼緊張。其症狀包括意識障礙、腦壓增高、抽筋發燒、全身畏寒等，很快就會休克，一般在接種後10-14天產生。他建議暫緩50歲以下民眾的接種，只是擔心暫緩部分年齡層會影響接種率，疫苗會趕不及在效期前用完，指揮中心應會自行考量。

中國附醫感染管制中心副院長黃高彬表示，從國內V-watch統計來看，年紀輕的民眾副作用較明顯，這是因為他們免疫力強，年紀大的人則可能感染過很多腺病毒，已經有抗體，導致載體破壞掉，因此副作用少，疫苗的效果也會差一點。國內感染過腺病毒的人約有7、8成，這些民眾接種疫苗較不用擔心副作用。

黃高彬認為，目前EMA也沒有建議停打AZ疫苗，因此我們也不需要停打。對於不停打，但要不要限制年齡？他則建議60歲以上的民眾接種，否則感染新冠病毒會很危險，60歲以下的民眾，若沒有使用荷爾蒙治療，也可以接種。

(中時 )