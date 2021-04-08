工地施工的揚塵常常造成周邊居民生活品質受到影響，根據統計，近3年營建工程施工每年平均10萬件，空污陳情件數每年平均3678件，為了加強工地空品改善，環保署今(8)日預告「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」修正草案，初估每年可促使懸浮微粒(PM10)減量3415公噸，新制預計明年上路。

環保署今日召開「營建空污防制再升級」記者會，環保署空保處處長蔡孟裕表示，營建工程排放的空氣污染物以PM10為主，約占全國各污染源排放量的15％，而近3年營建工程施工中工地數每年平均10萬件，營建工程空污陳情件數每年約3678件，陳情比率仍達3.4％。

蔡孟裕說，目前草案規劃新制預定1年後上路，初步估計此政策將使PM10每年減量3415公噸，同時結合噪音管制措施，為民眾生活的健康與品質把關。

另外，本次修正將補強現有防制措施並提高管制強度，另外也為了避免大型營建工程揚塵逸散，本次管理辦法修正重點擬藉由提高營建工地裸露區域、車行路徑應採行防制設施之面積比例，以及加高第三級防制區之第二級營建工程圍籬設置高度，減少粒狀污染物的排放。

管制具體方式部分，大型工程覆蓋率將從現有80％提高到90％，另外還有施工先灑水、營建工程設置自動洗車台、洗掃鄰近道路等；而三級空氣污染防制區的第2級工程圍籬高度將由1.8公尺提高為2.4公尺，以降低風速避免揚塵；施工機具需具備低污染自主管理標章，大型工程也要設置監測表及錄影系統，以便即時監測。

蔡孟裕說，假如營建工程違反相關辦法，將依照「空氣污染防制法」規定裁罰最高新台幣2000萬元罰鍰，情節重大者限期未改善得勒令停工，新制預計明年公告實施。

(中時 )