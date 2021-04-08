新北市加利科技負責人林明進以大陸口罩混充實名制口罩，被控違反藥事法、虛偽標記商品原產國罪、詐欺取財罪起訴，士林地院8日開庭，林明進否認犯罪，並稱自己製作筆錄時，因連續9個月每天工作18小時，睡眠不足，檢調記載筆錄時他意識不清，法官詢問林、辯護人等人是否同意證據作為法院調查資料後，諭令4月19日勘驗林手機內容。

檢警查出去年6月，原為衛福部指定實名制製造廠商，被稱為「國家隊」，林自大陸進口395萬多片非醫療用口罩，混以經濟部徵用的不織布原料製成口罩，將非醫療等級口罩交給衛福部，遭新北市三重一名藥師發現口罩有簡體字字樣，後經衛生局介入查看，林一度辯稱，工作日夜加班為了趕製口罩卻遭誣陷，以「國家隊為恥」。

林明進開庭稱，口罩風波時成立的LINE群組，內有行政院、工業局、衛福部等官員，其中廠商詢則問「有同業從國外進口非醫用口罩轉成醫用口罩，有無違法？」有官員回答，廠商須有醫療器材許可證，產品須符合規範。

法官問，那你輸入前有沒有再確認，林回答，當時群組內的其他人都沒有疑義，他認為是合法。辯護人則稱，藥事法所稱醫療器材，並非指醫用口罩，林明進並無詐欺犯意。

林明進更指，檢察官計算的口罩數量前後不一，他從大陸進口496萬片，扣押367萬片，並以此申請熔噴布有9000多公斤，至今都沒有加工，而檢方也沒有查扣，原料現放置在倉庫裡面，至今並未製成口罩，意指並沒有因此牟利，檢方起訴有所誤會。

辯護人更以提供給衛福部的實名制口罩符合標準，過濾效果甚至高達99％，並申請傳喚證人到庭證明，以及到倉庫現場履勘，證明政府撥下來的熔噴布，都還在倉庫，他並沒有使用並無不法所得一事。法官諭知4月19日勘驗手機，證明LINE群組內官員對話內容。

(中時 )