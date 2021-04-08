為鼓勵住宅所有權人參與社會住宅包租代管，行政院會今通過內政部擬具「住宅法」第23條修正草案，增加住宅所有權人參與誘因，每屋每月租金收入免稅額度由「1萬元」調高為「1萬5000元」。

蔡政府目標8年達到20萬戶社會住宅的目標，除了直接興建12萬戶外，還有8萬戶是社宅包租代管，截至去年包租代管已完成4萬戶，不過，民眾擔憂參與包租代管會被追稅，因此內政部提案，除提高免稅額誘因，也明訂不會追稅。

為鼓勵住宅所有權人參與社會住宅包租代管，將空屋釋出到租屋市場，行政院會今通過「住宅法」第23條修正草案，增加每屋每月租金收入免稅額度，由現行1萬元調高為1萬5000元。

行政院長蘇貞昌表示，為鼓勵住宅所有權人參與社會住宅包租代管計畫，以利增加提供居住、長照、身障、幼托等服務空間，藉由調高每屋每月租金收入免稅額度，並且明定相關契約不得作為租賃所得之依據，有助免除房東被課稅的擔憂。

內政部強調，本次修法擴大社會住宅包租代管的房東優惠，就是希望藉此鼓勵房東加入租屋協助行列，透過公、私部門齊心努力，協助無力購屋的家庭，有更多元的居住選擇，展現政府積極推動政策的決心，落實照顧青年及弱勢安居的目標。

(中時 )