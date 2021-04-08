台鐵太魯閣號408車次4月2日在花蓮清水隧道口為閃避落軌工程車出軌，造成50人不幸罹難、200多人受傷，除了肇事司機李義祥被收押外，檢警查出是發當下，李義祥工程車副駕駛座還搭載雇用的逃逸越南移工「阿好」，阿好也成為除李義祥之外，工程車墜落鐵軌造成太魯閣號出軌意外的唯一關鍵人物，檢方今已向法院聲押「阿好」，預料「阿好」和李義祥兩造可能將對質，檢警也將比對雙方供詞，以釐清台鐵半世紀以來最嚴重傷亡事件發生原因。

花蓮市區監視器錄下太魯閣號出軌當天，李義祥駕駛工程載著坐在副駕駛座上的「阿好」前往工地。（圖／翻攝畫面）

據了解，檢警查出4月2日太魯閣號出軌事發後，逃逸越南移工「阿好」在東新營造監工林常青開車協助下，將阿好載往市區後，「阿好」先變換上淺色上衣，並騎乘借來的深色機車逃逸，由於檢警追查發現「阿好」借來的機車內附黑色安全帽上，有個相當顯眼的黃色小鴨貼紙、加上所穿的白色上衣有汙點和破洞，檢察官於是根據「阿好」逃逸移工的特徵報請移民署北區事務大隊、花蓮縣專勤隊人員加入追捕行列。

檢警並以「親情攻勢」鎖定阿好在花蓮一間醫院當看護的親姊姊，由親姊呼籲阿好出面投案，結果溫情牌奏效，警方順利在7日下午4時許，在花蓮市中山路、國聯一路旁通訊行將逃亡6天的阿好緝捕歸案。

據了解，檢警查出「阿好」之所以成為除了李義祥之外的全案關鍵人物，起因為在台灣逾期滯留超過3年的「阿好」因李義祥看準他是逃逸移工，會聽話，於是雇用他在工地當工人，未料卻成為工程車釀禍造成太魯閣號出軌意外的關鍵人，檢方今向法院聲押「阿好」，以釐清太魯閣號出軌確切事發原因。

更多 CTWANT 報導

戳破李義祥謊言！運安會證實工程車掉落前「有發動引擎」 揭太魯閣號50死真相

(中時新聞網)