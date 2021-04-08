上圍超雄偉的網紅小嗨目前在IG有47萬粉絲追蹤，常分享上圍呼之欲出辣照的她，真實身分竟然是一名工程師，近日她上節目透露身材性感人生並沒有因此而吃香，不僅常遇到騷擾，還因為上半身太過「壓迫」，幾乎每晚都會感覺被鬼壓、睡不好。

小嗨最近上《旗開得勝》接受林佩潔專訪，外型超「兇」的她真實職業竟是工程師，過往求學歷程更是學霸，畢業於北一女、師大，她透露對工程師這職業有興趣是因為高中時參加電腦研究社，進而使她對資訊科技、伺服器、網路安全等有興趣，後來還會跟朋友揪團去參加寫程式比賽，在進入理組前她也唸過文組，可說是全方位的學霸。

小嗨表示平常上班穿著保守，頂多襯衫會爆釦。（圖／旗開得勝）

20210407《旗開得勝》第126集 最兇G級工程師！年薪百萬不滿足 希望嫁給謝霆鋒？！| 工程師 小嗨

小嗨說自己一開始是入行是當測試工程師，工作內容主要是裝機器、測試相容性，後來她去寫Bios，也寫過後端，現在在做IT，就是負責管機房，對於相關工作都很有興趣，林佩潔好奇小嗨身材這麼好，工作時是否會受到「禮遇」？她則說自己上班時打扮很宅，不像現在是「營業模式」，工作時還是一樣要加班，且他們這產業本來就比較操，打趣說是「女生當男生用，男生當畜牲用」。

魅力指數爆棚的小嗨上班時竟被同事認為是男的。（圖／旗開得勝）

林佩潔問小嗨是否因身材有過困擾？她坦言會特別討厭上體育課跑步，「因為會痛」，平時睡覺也覺得不舒服，正躺、側躺都覺得卡卡的，像被鬼壓，家裡因此會多買些抱枕，好讓睡覺時分散壓力，林佩潔再問她上圍尺寸，小嗨大方說原本是34F，但最近又吃胖不少，今天上節目時妝髮師告訴她目前目測應該至少有I，讓一旁林佩潔都驚訝，節目中小嗨也公開徵友，直說希望外型能像謝霆鋒，引來林佩潔吐槽：「條件應該要再平易近人一些」。欲看更多內容請見完整版《旗開得勝》。

(中時新聞網)