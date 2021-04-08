上課不用交學費，有學生拿酸菜、口罩來抵學費 ! 政府推動技能檢定，鼓勵職人考證照，在台中有老師到教學資源不足的地方上課時，要求學生只要帶負擔得起的小禮物或手作卡片當成＂現代束脩＂；講師林閔政說，沒想到最多人準備的是口罩，還有雲林的學生帶來酸菜當學費。

梨山賓館擔任副總經理的講師林閔政，三年前在偏鄉推動山那邊夢想書房公益平台活動，2019年報考就服乙級證照過程中領悟彩虹記憶法、拆字記憶法和口訣故事聯想法；他將這閱讀方法重新整理法條後出版「就服乙級超神記憶攻略」一書，受到許多考證照考生喜愛。

林閔政指出，一般上課1天都要收費3000元左右，他不收費交換禮物分享，讓社團在3個月不到時間就有500多個有意報考乙級證照粉絲，上課收到的小物包括2包茶包、1張卡片、金莎巧克力，手作卡片和收集的口罩；還有人送上紅包，有些學生上完課還會不好意思地問「老師我只有卡片，這樣可以嗎？」

林閔政表示，他使用彩虹記憶法、拆字記憶法、數字意像聯想法、口訣故事法去記法條，這些技巧都需要想像聯結的能力；當學生準備手作卡片寫感謝語，會去想要寫什麼比較能傳達感謝？準備伴手禮、農特產品，也會去思考和自己或者與老師會有什麼關連？當物品與人連結性思考變成習慣，準備考試閱讀會有幫助。

嶺東科技大學推廣教育中心主任昝大偉說，嶺東長期推動在職教育、鼓勵終生學習，考證照又是厚值職涯的加分選項，林閔政老師有專業知識又有讓學習變有趣的想法，學校非常認同並全力贊助場地，讓這場在台中極為少見的知識交換活動得以執行。

嶺東科大指出，該校於17日將舉辦一場「現代束脩的故事交換」課程，因是台中第一次有人辦「我有故事，你有什麼？」交換課，有人遠從新竹、苗栗、嘉義報名到台中來上課。

(中時 )