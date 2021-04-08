洋基今天比賽不太順利，他們與金鶯戰到11局以3：4敗下陣來，令人惋惜的是他們其實很有機會獲勝，因為全隊製造出14個得點圈，但他們僅敲出3支安打留下12個殘壘，錯失太多關鍵得分契機。

此戰洋基先發投手泰倫（Jameson Taillon）投4.2局飆7次三振失掉2分，8局下才在桑契斯(Gary Sanchez)敲安後，接著厄薛拉(Gio Urshela)再敲2壘安打打回追平分，最後兩隊搏鬥到10局各得1分，而11局金鶯再下一城拿走勝利。

昨天「法官」賈吉(Aaron Judge)對金鶯單場5支3，其中包含1發全壘打灌進4打點，幫助球隊以7比2獲勝，可說是致勝功臣之一，但賽後卻傳出身體不適，據教練布恩（Aaron Boone）表示他目前僅有肌肉痠痛症狀，所以今天比賽沒安排他上場，未來幾周會持續觀察，並讓他暫時擔任指定打擊位置。

賈吉因傷前3季已缺席142場比賽，再加上「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)到洋基後也打打停停，兩枚重炮始終無法長期合體。最後教練表示，目前觀察下來賈吉的痠痛和左腹斜肌傷勢無關，而是全身痠痛狀況，今天也有參加訓練，若狀況允許，不排除在往後擔任代打，不希望他嚴重到需要進一步檢查，但也不排除相關可能性。

(中時新聞網)