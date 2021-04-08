台南市官田國小推行食農教育，去年因應旱象師生超前布署，改種大麥，今天歡喜收割。（台南市官田國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南市官田國小農場大麥收割了，學童立即學習自製麥茶、大麥饅頭。（台南市官田國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南市官田國小農場大麥收割了，學童立即學習自製麥茶、大麥饅頭。（台南市官田國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南市官田國小推行食農教育，往年校內幸福農場都是種植水稻及菱角，去年因應旱象師生超前布署，改種大麥，今天終於收割，學童們也自製大麥饅頭和麥茶，並且將與社區、醫院辛苦的防疫工作人員分享。

官田國小校長王全興說，往年師生會在校內水田場域種植稻米和菱角二期作，去年11月菱角收成後，在老師和學生討論下，透過大數據，超前部署，以順應天氣日趨炎熱及缺水狀況，將往年的稻米改種大麥。

師生利用菱角收成後剩餘的水，直接作為種植大麥所需的用水，種植、除草及施肥過程，幾乎沒有再額外增加一滴水，近日麥穗低垂，綻放出金黃色色澤，隨風搖曳，相當壯觀美麗。

今天在官田區農會、四健會作業組及家政班志工媽媽協助指導下，由許美惠老師、吳居翰老師、洪群哲老師和校內學生老師共同採收，一群學生彎著腰低著頭，滿心歡喜收割，收割完成後，學生旋即在指導下搥大麥、炒大麥，及製作大麥饅頭和麥茶，落實從產地到餐桌，別具特色。

王全興說，生透過大數據及資料蒐集，自發進行旱季作物的選擇、認識和運用，同時也和食農老師、社區人士進行互動共好，相當符應食農核心素養及食農科技的理念與目標。

(中時 )