太魯閣號事故釀嚴重傷亡，監委葉宜津、蔡崇義、鴻義章將待救災告一段落立案調查。在野黨立委今天在立院司法及法制委員會提出調查建議，藍委鄭麗文說，林佳龍昨備詢時說台鐵總體檢、台鐵局長人事案是「政院不核定」，「台鐵改革小組」更糟閣揆已讀不回，代表蘇貞昌嚴重失職，呼籲監院應成立蘇揆、林佳龍的行政疏失、怠忽職守的調查案。

立法院司法及法制委員會今天邀請監察院祕書長朱富美業務報告，多名在野黨立委質詢關注太魯閣號事故後續調查，時力立委陳椒華說，除了請監察院調查台鐵局外，也請了解目前政府公共工程的借牌情形、包商施工安全管理，另請調查交通部、台鐵局有無違法失職之虞。

藍委鄭麗文說，昨天交通部長林佳龍承認人為禍害，事先若從行政院、交通部到台鐵局都做好相關SOP與改革事項，或許就可避免慘案發生，她提醒，此案範圍之大，涉及行政疏失之多，甚至可能有官商勾結、長期包庇等問題，但至今監委未說集中在哪一部分的調查。

鄭麗文指出，台鐵局長懸缺3個月未補，在前局長張政源屆齡退休前，交通部長林佳龍提出繼任名單，但行政院長蘇貞昌卻不批，這是否明顯疏失？另交通部針對普悠瑪號提出台鐵總體檢，林佳龍上任後說在院級只開會一次，且是最後一次，該報告延宕一年後直到媒體揭發，交通部才逕行公告，質疑監院是否徹底調查林佳龍、蘇貞昌？

鄭麗文另說，衛福部成立賑災專戶接受捐款，明顯違法，應立刻糾正衛福部違法行為。朱富美聽聞後回答，監委調查屬於獨立行使職權，她會把相關意見帶回去；調查有先後次序，查案監委目前沒講到的，不代表就不調查。

此外，時力立委邱顯智發現監察院網站上，糾正案均會公開「機關改善情形」資料，但調查案只會顯示「已結案」或「仍需持續定期追蹤」，卻沒有更新後續追蹤狀況。朱富美說，對於調查報告應公開透明，她將提到監院談話會討論，預料這部分可形成共識。

(中時 )