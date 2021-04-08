知名樂團「蘇打綠」與前老闆林暐哲有著作權糾紛，導致目前只能改名「魚丁糸」，為解決最根本的合約、商標問題，對林提起確認經紀合約不存在訴訟，並請求移轉「蘇打綠」商標。台北地院民庭審結，今判經紀合約不存在，但駁回移轉「蘇打綠」商標的聲請，可上訴。

全案緣於，吳青峰1998年8月與林暐哲音樂社簽訂「詞曲版權授權合約」，約定至2014年12月31日為止，270多首詞曲創作專屬林所有，授權區域為全世界。青峰於2018年10月26日發存證信函解約，但林認為合約效期已自動展延至2019年12月31日。

由於雙方對於合約效期認知不同，青峰2019年間製《太空人》、《歌頌者》、《巴別塔慶典》等12首歌曲，並上節目、活動7次公開演出、5次出版數位專輯等，都被林暐哲控告侵權，刑事部分青峰遭依違反著作權法起訴，北院刑庭審理中；民事部分林求償500萬元，智慧財產法院本月1日判青峰勝訴免賠，仍可上訴。

(中時 )