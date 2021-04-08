台北股市今(8日)在聯發科、聯電以及股王大立光領漲帶動下開低震盪再走高，聯發科股價在盤中衝上1030元的歷史新高紀錄，加權指數終場以16926.44點作收，上漲111.08點，指數也續創收盤新高紀錄。

美股周三漲多跌少，台股開盤以16786.56點、下跌28.8點開出，盤中最低來到16735.78點，下跌近80點，台積電受ADR下跌2.08%影響，開盤下跌4元，以606元開出，盤中一度下跌7元至603元，失守季線，尾盤出現拉抬，最後收在613元，上漲3元。

雖然台積電股價今日休息，但聯電、聯發科接棒擔綱，聯電在3月合併營收與第1季合併營收創新高，訂單能見度已看到下半年等利多激勵下開高走高，盤中一度重新站回55元，大漲3.5元，漲幅逾6%，成交量超過33萬張；IC設計龍頭聯發科已連續3天觸及千元以上價位，盤中衝上1030元的新高價，上漲32元；就連股王大立光也在低接買盤進場下，股價由黑翻紅，並一路拉升至3125元，上漲125元。。

面板股雖一度拉回平盤以下，在換手後向上攻堅，友達股價來到近期波段高點23.75元，群創則來到24.2元的高點；鋼鐵族群更因原物料成本大幅翻揚漲勢延續，中鴻、中鋼構、官田鋼、燁興等都亮燈漲停。

(中時新聞網)