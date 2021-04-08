「閱讀推手獎個人組」獲獎者，永樂國小校長尤良昌。（彰縣府提供／吳敏菁彰化傳真）。

「閱讀推手獎個人組」獲獎者，快官國小楊淑萍。（彰縣府提供／吳敏菁彰化傳真）。

「閱讀推手獎個人組」獲獎者，華南國小教師洪千雯。（彰縣府提供／吳敏菁彰化傳真）。

閱讀推手獎舔大同國小范特喜志工隊。（彰縣府提供／吳敏菁彰化傳真）。

在孩童時代紮下閱讀的姿勢，協助孩子們尋找人生之路，有了夢想，教育部推動全國閱讀教育，頒發閱讀磐石獎，是閱讀界奧斯卡，彰化縣今年榮獲9個獎項，成績斐然！囊括全國1項閱讀磐石學校獎及8項閱讀推手獎，和台北市並列全國第5名，在全國精銳盡出的激烈競爭中，真不簡單。

彰化縣今年榮獲「閱讀磐石學校獎」是大村鄉大西國小，以「雕琢閱推、紫鑽生輝」為主軸，帶領學生以品德為圓心，以閱讀為半徑，雕琢閱讀教育工程，營造閱讀學習場域，全校教職員工各個都是閱讀推手，更以轉角遇到書、走讀家鄉、跨域及多文本閱讀等方式，許孩子一個美好的閱讀未來。

「閱讀推手獎團體組」有湖北國小愛心志工隊、潭墘國小大愛志工隊、大同國小范特喜故事志工團隊、明聖國小明心聖志愛閱志工隊等4個隊伍。

「閱讀推手獎個人組」獲獎者有鹿東國小校長李慶齡、永樂國小校長尤良昌、快官國小老師楊淑萍、華南國小老師洪千雯等4人。

鹿東國小校長李慶齡分享，1987初派教師到偏鄉任教，學生作業沒寫、無法完成很多，自行購買繪本、圖書，每天說故事給學生聽，實施「聆聽式閱讀」，鼓勵學生試說故事「放聲思考」、寫小日記，每日批閱，累積語文程度、開拓孩子視野，後來在偏鄉豐美擔任校長，固定每週一下午把一、二年級學生留下來，陪他們閱讀等，計教材指導寫作、畫繪文本。還利用晚上時間培訓演說、朗讀、字音字形選手。孩子蛻變讓人感動。

李慶齡4年調鹿東國小擔任校長，是有1600學童大學校，更全面帶動老師擔任推廣閱讀的種子，也在新生訓練對家長們演講，傳遞閱讀重要，申請經費改善圖書館及設備，增設 24 小時補「籍」站，讓學生隨時有書可閱讀，打造了閱讀環境和氛圍，無劃真人圖書館、小小說書人、親子共讀、英語讀者劇場活動，讓學生多元接觸閱讀並廣納社會資源，請佛光山雲水書車、驢背行動圖書館不定期到學校及說故事志工。

就是這些推手們棒棒傳承，付出了時間心血，熱情投入，灑下了種子，萌芽再播種，開闢了彰化豐美的閱讀壤土，長出花朵。

教育處長陳逸玲表示，彰化縣政府推動「書福悅讀計畫」，已改善全縣50所學校圖書館空間環境，並建置共計54所學校社區共讀站，提供教職員及學生優質學習空間，並開放社區居民共享學校圖書資源，讓彰化成了飄滿書香的城市。

(中時 )