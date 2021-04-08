台東線鹿野－山里工區(行政院工程會提供)

太魯閣號重大事故是因為台鐵正在施作邊坡工程時，因為工地旁沒有圍籬，而撞上滑落到軌道的工程車，造成嚴重傷亡。目前另一處施工中的工程台東鹿野－山里邊坡工程也鄰近軌道，且也沒有設置防護措施。國家運輸安全委員會主委楊宏智證實表示最快今（8）日就會到現場勘查，「若有需要改善，明（9）日下班前會發布期中安全通告。」

台東鹿野－山里邊坡工程是鐵路行車安全改善六年計畫施工中的7件工程之一，此前台鐵局表示，除了此次太魯閣號事故所在地崇德－和仁隧道事故工地目前已經停工外，類似的3處邊坡改善工程還有宜蘭線瑞芳－猴硐、宜蘭線福隆－石城、台東線鹿野－山里。

根據運安會資料顯示，鹿野－山里邊坡工程是鐵路行車安全改善六年計畫施工中的7件工程之一，根據運安會資料顯示，目前鹿野工區臨時施工便道毗鄰站區軌道，現場無設置圍籬（有編列該工項），亦未設置警示帶（行車安全特別條款規定）。運安會表示已告知主辦機關及廠商應依規定設置，機關允諾改善。

另外山里工區則是以既有擋土牆及型鋼護欄防護網作為防護設施；惟工區端點防護設施不足。運安會表示已告知主辦機關及廠商應依規定設置，機關允諾改善。

此前台鐵局表示，除了事故工地目前已經停工外，類似的3處邊坡包含去年底發生邊坡坍方的宜蘭線瑞芳－猴硐K12＋233邊坡改善工程，及宜蘭線福隆－石城K32＋234至K32＋900地錨邊坡改善工程、台東線鹿野－山里K140＋850及K145＋960邊坡整治工程，目前也已經停工，須等確保安全無虞後，才能復工。

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(旺報 )