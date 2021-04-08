全球最大足球鞋製造廠志強-KY（6768），8日公布競價拍賣得標均價為每股73.3元，預定12至14日進行公開申購，每股承銷價49元，16日將公開抽籤，預定22日掛牌上市。

志強-KY為配合初次上市前公開承銷，辦理現金增資逾2.17億元，將採溢價方式辦理。志強-KY發行普通股2,178.5萬股，除依公司法第267條規定保留發行股數的10％，計217.9萬股由員工認購外，其餘1,960.6萬股，全數提撥辦理上市前公開承銷。

其中，公開承銷股數1,960.6萬股的80％，採競價拍賣，競拍底價暫定每股42.61元，另20％採申購配售，公開申購承銷價每股49元。

志強-KY表示，此次參與投標的合格標單，共有9萬2,777筆，得標筆數727筆，8日上午在證交所，經由公開方式，圓滿完成電腦開標作業，順利拍賣成功，得標加權平均價每股73.3元。

志強-KY8日公布開標結果顯示，競拍最低得標價每股70元，較底價溢價超過六成五；最高價每股96元，更較底價溢價2.26倍。

志強-KY指出，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第四條之一規定，先行保留1張供財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心認購外，其餘辦理競價拍賣股數總計1萬5,684張，以美國標方式，決定競價拍賣得標價格。

依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，志強-KY競拍最低承銷價（亦即競拍底價）每股42.61元，若依其得標加權平均價格計算，並以最低承銷價格1.15倍為上限，此次辦理公開申購價格為每股49元。公司辦理公開申購股數計5,293張，將於12日至14日為期三天的申購日，16日將公開抽籤。

志強-KY資本額17.43億元，主要產品可區分為運動鞋、休閒鞋及球類三大類，銷售市場以歐美為主，代工鞋品的國際客戶，包括adidas、Nike、Puma及迪卡儂等客戶。

志強-KY每年銷售約4,000萬～4,300萬雙鞋，其中又以足球鞋為大宗，年銷售量大約2,000萬～2,100萬雙，占全球足球鞋市場約20％～21％，躍居全球足球鞋製造龍頭廠商，分別占兩大運動品牌Adidas和Nike足球鞋製造的38％和35％。

志強-KY與各國際知名運動品牌建立長期穩固的合作關係，持續掌握市場趨勢配合品牌商開發各式符合市場需求的鞋款，且積極為主要品牌商設置專屬研發團隊及開發中心，從產品開發到產品原型期間，均與品牌商緊密合作，憑藉專業的技術實力及豐富的產業經驗，結合創新元素及材料，提供品牌商優質的鞋類產品、創新服務及全方位解決方案，進而提升志強-KY附加價值。

展望未來，新冠肺炎疫情逐漸穩定，加上2022年足球世界盃開賽，可增添志強-KY的營運動能。

(工商 )