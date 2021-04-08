美廉社成立至今今年邁入第15年，本月除了突破800店，同時有19家店也改裝為全新的複合店，引進母公司三商家購旗下日本藥妝品牌Tomod’s特美事，是美廉社首見的店中店，預計第2季前會改裝升級為21家複合店，期望複合店來客數可增加1至2成。即日起至4月20日歡慶破800店，單筆消費滿200元送20元折價券；蔬果單筆消費滿100元送會員點數18點。

美廉社與Tomod’s複合店的招牌有雙品牌識別，店內販售Tomod’s的區域上方增加專屬天花板LED照明，讓消費者輕鬆查找需要的商品。（美廉社提供）

美廉社與Tomod’s複合店，雙北和中南部都有，以來客數較多、地處交通樞紐、非封閉型社區，且門市空間較大的店進行改裝，在不減少原有商品結構前提下，每店陳列10個貨架商品，導入約800至1000支品項，品類包括營養保健品、個人清潔用品、日雜用品等，涵蓋熱銷的綜合維他命、面膜、防蚊貼等；若以商品比例來看，原有美廉社的民生用品占7成、Tomod’s保健/保養品占3成。

談及現有複合店，美廉社總經理邱光隆表示，希望可增加來客、帶來新客，美廉社與Tomod’s複合店保健/保養品，從Tomod’s超過100貨架精挑10個貨架的商品，不只促銷同步，Tomod’s會員在店內購物視同美廉社會員，期望改裝升級後客單可從110至120元提升至135元；也看好美廉社現有35至45歲主力客群，加入Tomod’s後可增加25至35歲的年輕客群。

此外，去年第4季起至今也約有50家店複合銷售熟食，像是蛋塔、雞塊、胡椒餅、蘿蔔絲等，未來計畫至少拓展至1、200家。若以銷售地瓜的分店來看，目前有400多家，銷售肉類的約50家、蔬菜的約300家，都是希望增加商品類別，帶動來客和業績。

近年，美廉社不畏疫情持續展店，去年増加70店，目前800店位在雙北約6成，桃竹苗2成，台中、南高各1成，未來期許新店開幕，北區和中南區各占一半，2023年目標要達1300店；本月底會有30店測試外送；在數位化發展上，希望現有16萬行動會員突破50萬，目標是每個里都有一個美廉社。

美廉社總經理邱光隆（左起）與Tomod‘s總經理水野博史一起出席三重文化北店開幕站台。（美廉社提供）

美廉社總經理邱光隆表示第2季前會改裝21家美廉社，升級為與Tomod’s的複合店。（郭家崴攝）

(中時 )